Travolto dalle onde, muore italiano a Tenerife

Un ragazzo italiano è stato trovato morto in mare ieri in un punto della costa di Tenerife, nelle Canarie, dove è probabilmente stato sorpreso e travolto da forti onde mentre si trovava in vacanza con la fidanzata. Luca Brignone, 25 anni, era di Cuneo. In seguito a una chiamata d’emergenza, poco prima delle 15 di lunedì 14 agosto i soccorritori sono accorsi nella zona de Los Gigantes, nel comune di Santiago del Teide. Lì, hanno tratto in salvo la fidanzata 23enne di Brignone, mentre di lui non c’erano tracce. La giovane è stata trasportata all’ospedale universitario Hospiten Sur con una crisi d’ansia, mentre diversi mezzi di soccorso sono stati mobilitati per cercare il fidanzato scomparso in acqua. Il suo corpo è stato trovato il giorno dopo (martedì 15 agosto), nella stessa zona.