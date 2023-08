TERMINI IMERESE – La procura di Termini Imerese ha disposto la riesumazione della salma di una donna di Trabia, deceduta a gennaio nell’ospedale Cimino. Il provvedimento è stato adottato dal Pm Elvira Cuti che ha disposto anche l’autopsia sul corpo dell’anziana. I familiari della paziente, rappresentati dall’avvocato Francesco Paolo Sanfilippo, hanno presentato una denuncia raccontando che la loro congiunta era arrivata nel primo pomeriggio presso il pronto soccorso in piena crisi emorragica e quindi necessitava di impellenti cure e trasfusioni di sangue che non le sarebbero state prestate.

Secondo la denuncia dei familiari la donna sarebbe stata dapprima lasciata all’interno dell’ambulanza per alcune ore senza ricevere alcuna assistenza e una volta trasportata all’interno del nosocomio, sarebbe stata di nuovo lasciata in corsia ad attendere per diverse ore senza assistenza. A nulla sarebbero valse le richieste dei familiari. La procura ha iscritto due medici nel registro degli indagati per il reato di omicidio colposo e accogliendo l’istanza del difensore dei familiari ha disposto l’autopsia della donna che verrà eseguita il 21 agosto.