SIRACUSA – Un giovane di 22 anni è stato arrestato in flagranza di reato perché trovato in possesso di 90 grammi di stupefacente (56 dosi di cocaina, 50 di crack, 39 di hashish e 32 di marijuana). Il giovane, che viaggiava su un motociclo guidato da un’altra persona nella nota piazza di via Santi Amato, alla vista dei poliziotti aveva tentato di darsi alla fuga. Dopo le formalità di rito, il 22enne è stato rinchiuso nel carcere di Cavadonna.