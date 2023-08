Sicilia colpita dal ciclone solo di striscio

Il vortice ciclonico che sta portando forti condizioni di maltempo su diverse regioni avrà una storia importante sull’Italia almeno fino alla giornata di mercoledì. Secondo il sito 3bmeteo, il centro di bassa pressione si sposterà gradualmente dal mar Ligure al medio Adriatico e dunque tutta l’area perturbata tenderà a traslare verso est e verso sud. Questo significa ancora forti temporali sulle regioni centrali e in parte anche al Sud che comunque risentirà in maniera più marginale delle piogge. Il denominatore comune sarà un ulteriore calo delle temperature che si porteranno anche sotto media su molte regioni.

Tra la giornata di giovedì e quella di venerdì il Mediterraneo sarà interessato da un’area di alta pressione di matrice azzorriana anche se i massimi dell’anticiclone resteranno in Atlantico. Ciò garantirà condizioni in prevalenza stabili e soleggiate sul nostro Paese. L’unica insidia potrà essere costituita da qualche temporale all’estremo Sud, soprattutto sulla Sicilia, interessata da una blanda circolazione di bassa pressione di matrice africana. Saranno da mettere in conto anche dei temporali pomeridiani sui rilievi. Le temperature tenderanno ad aumentare riportandosi gradualmente nelle medie del periodo entro venerdì.

Infine la tendenza per il weekend 2-3 settembre quando la depressione atlantica potrebbe sprofondare ulteriormente verso l’Europa occidentale innescando un richiamo di correnti calde sul Mediterraneo centrale. Il tempo continuerebbe a mostrarsi stabile e soleggiato sull’Italia ma le temperature potrebbero aumentare, soprattutto da domenica e portarsi localmente al di sopra delle medie stagionali.