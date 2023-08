LICATA (AGRIGENTO) – Un agricoltore di 51 anni, Paolo Vella è morto a causa di un incidente sul lavoro verificatosi in via Riesi a Licata. L’uomo stava arando un terreno con un trattore cingolato quando, per cause ancora non chiare, il mezzo pesante si è ribaltato e lo schiacciato ed ucciso. La salma è stata liberata dai vigili del fuoco Licata e di Agrigento che hanno inviato una gru sul posto. Dei rilievi per ricostruire cosa abbia determinato l’incidente si stanno occupando i carabinieri.