Serie B, apre il Palermo

Il campionato di Serie B è pronto a partire. Sono 19 le squadre – in attesa di quella X da definire, con Brescia e Reggina a contendersi l’ultimo posto – che proveranno a coltivare il sogno del grande salto, sogno che alla fine della stagione solo in tre potranno realizzare. Le retrocesse dalla A nella scorsa stagione – Samp, Spezia e Cremonese – ai nastri di partenza sembrano avere sempre una marcia in più, mentre le neopromosse dalla Serie C – Catanzaro, Feralpisalò, Reggiana e Lecco – all’apparenza vengono un po’ snobbate.

Ma la Serie B è tutto e il contrario di tutto, un torneo pieno di colpi di scena e sorprese. Il fischio d’inizio è fissato per venerdì sera alle 20.30, dove ad aprire le danze saranno Bari e Palermo, al San Nicola: una gara, quella tra i galletti e i rosanero, tra due delle formazioni più attrezzate. I pugliesi nella scorsa stagione hanno sfiorato la promozione perdendo la finale playoff col Cagliari, mentre la squadra di Corini dopo un anno di consolidamento nella categoria vuole lottare per provare le zone alte della classifica.

“Il Bari è una squadra forte – ha detto Corini alla vigilia – ha perso in Coppa Italia contro una squadra che sarà protagonista in campionato come il Parma che ha un budget di livello e ha tanta qualità. Vogliamo mettere a frutto i 40 giorni di ritiro sull’onda della prestazione fatta a Cagliari. Vogliamo andare a vincere al San Nicola”. Il Palermo aspetta ancora qualche pedina dal mercato per completare la rosa. “Abbiamo fatto benissimo fino ad ora – ha sottolineato il tecnico rosanero – Siamo andati in ritiro con delle pedine nuove per sviluppare il lavoro così come concordato con la direzione tecnica. Siamo in sofferenza a sinistra, abbiamo adattato Ceccaroni, che si è messo a disposizione con grande disponibilità. Dobbiamo fare qualcosa di molto importante a sinistra e in altri reparti, siamo tutti d’accordo con la direzione tecnica. Vogliamo avere due titolari per ogni ruolo. Vogliamo migliorare la squadra, dopo la partita di Bari arriverà sicuramente qualcuno”.

A proposito delle ambizioni del club rosanero, Corini ha detto che il Palermo lotterà “per stare nei primi 4 posti. Farò il massimo per alzare il livello della squadra. Il Palermo non è fra le protagoniste per vincere la B da prima del fallimento e vogliamo tornare a essere competitivi per quel traguardo”. Da qualche giorno il Palermo si allena nel nuovo centro sportivo rosanero a Torretta: “E’ oggettivamente qualcosa di straordinario per il club, ci dà un potenziale incredibile, ci sono ancora tante cose da sitstemare, ma è casa nostra. Vent’anni fa il Palermo ci aveva messo tutto a disposizione, ci allenavamo al Tenente Onorato e ci siamo sempre trovati bene, ma il cambio di rotta sarà di grande valore”.

In attesa che inizino il campionato anche il Lecco e la “X”, sabato alle 20.30 saranno tre match in contemporanea. La Cremonese di Ballardini, forte degli arrivi di Vazquez, Collocolo e altri, affronterà il neopromosso Catanzaro di Vivarini, che ha dominato l’anno scorso il girone C di Serie C, la Ternana ospiterà la Sampdoria di Andrea Pirlo, tornato in Italia dopo l’esperienza in Turchia, e il Cosenza, salvatosi grazie ai playout, dovrà vedersela contro l’Ascoli. Domenica le restanti quattro gare che chiudono il turno. Alle 18 l’ambizioso Spezia fa visita al Sudtirol, che proverà a confermare quanto di buono fatto vedere nel passato torneo, alle 20.30 tre match con in campo due neo promosse, Reggiana e Feralpisalò, entrambe in trasferta, che affronteranno rispettivamente Cittadella e Parma, con quest’ultima tra le favorite del campionato. A completare il quadro la gara tra Venezia e Como: i lagunari di Vanoli si affidano al solito Pohjanpalo, lombardi di Longo con la coppia Cutrone-Cerri.