Sequestro e rapina: notte brava del 31enne catanese

MASCALI (CATANIA) – Un pregiudicato di 31 anni è stato arrestato a Mascali per rapina, sequestro di persona e furto. Alle 4 di notte dell’1 giugno i carabinieri erano intervenuti in un bar di piazza Dante, dove poco prima un uomo (poi identificato come il 31enne) dopo aver pretestuosamente utilizzato il bagno avrebbe con una scusa fatto accorrere il titolare e con una mossa fulminea lo avrebbe chiuso a chiave all’interno.

Colto di sorpresa il gestore del bar avrebbe immediatamente gridato per chiedere aiuto, attirando poco dopo l’attenzione di un passante che lo avrebbe liberato, mentre il pregiudicato si sarebbe impossessato del marsupio e della macchina del titolare posteggiata là davanti, dandosi poi alla fuga. La notte brava del 31enne non è però finita, perché a bordo dell’auto rubata sarebbe andato a Giarre dove, utilizzando un coltello acuminato come arma, avrebbe rapinato dell’incasso l’addetto a una stazione di servizio in via Ruggero I; una somma di circa 450 euro che quest’ultimo custodiva all’interno della tasca dei pantaloni.

Abbandonata la macchina, il malvivente si sarebbe infine dileguato a piedi, avendo notato i carabinieri che accorrevano. Grazie ai filmati dei sistemi di videosorveglianza i militari hanno riconosciuto il rapinatore (già noto alle forze dell’ordine), che in entrambi i casi ha agito a volto scoperto. Il 31enne così è finito nel carcere catanese di Piazza Lanza.