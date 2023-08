Agghiacciante scoperta in Francia: una donna di 53 anni era stata segregata dal 2011 in un appartamento nel dipartimento di Mosella, non lontano dalla Germania, nell’est del Paese. E’ stata trovata questa mattina dalla polizia che ha arrestato il marito 55enne di nazionalità tedesca. La moglie era in una stanza nuda, con il cranio rasato, denutrita e con fratture.