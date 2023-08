BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – Paolo Catanesi, 79 anni, scomparso nei giorni scorsi a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, è stato trovato morto in un uliveto nelle alture sopra la frazione di Oreto. Sembra sia morto per cause naturali. L’uomo non aveva fatto rientro a casa da venerdì sera e i suoi familiari hanno iniziato a cercarlo dalle prime ore del suo allontanamento da casa allertando le forze dell’ordine.