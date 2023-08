SCOGLITTI (RAGUSA) – Dai carabinieri di Scoglitti si è presentata una donna maltese per denunciare il furto del monopattino elettrico del figlio dodicenne avvenuto in pieno centro. La donna ha precisato che il figlio per acquistare una bibita in un bar aveva temporaneamente parcheggiato il suo monopattino elettrico all’ingresso del locale, per poi costatare una volta uscito che non c’era più. Analizzando i filmati delle videocamere di sorveglianza i militari sono riusciti a identificare il responsabile del furto, B. Z., un ventitreenne straniero, e a recuperare il monopattino. Il ladro è stato denunciato e il ragazzino per ringraziare i carabinieri ha regalato loro un disegno.