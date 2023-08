Schianto a Modica: un morto

MODICA (RAGUSA) – È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato oggi, intorno a mezzogiorno, a Modica nel Ragusano, in contrada Trebalate. La vittima è un 72enne, Emanuele Adamo. L’uomo viaggiava a bordo di una Peugeot 106, insieme alla moglie. L’utilitaria, condotta dall’anziano modicano, si è scontrata con una Mercedes 200 Classe C. Al volante della seconda vettura c’era un 61enne. Le condizioni del 72enne sono apparse subito molto gravi. I soccorritori del 118 hanno tentato delle manovre per rianimarlo ma l’anziano è deceduto prima che potesse essere caricato in ambulanza. La moglie dell’uomo, che viaggiava sul sedile anteriore e l’autista della Mercedes sono stati ricoverati all’ospedale Nino Baglieri di Modica. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.