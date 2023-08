Schiaffi alla madre che non vuole dargli la pensione

LINGUAGLOSSA (CATANIA) – I carabinieri di Linguaglossa hanno arrestato un 53enne per estorsione nei confronti della madre 84enne. Con una telefonata alla caserma di Linguaglossa è arrivata la richiesta d’intervento da parte di un cittadino che aveva sentito le grida disperate di una donna che chiedeva aiuto. I militari sono così intervenuti nell’abitazione indicata, dove hanno trovato il 53enne, già noto per pregresse vicende giudiziarie, il quale ha dichiarato che la madre fosse autonomamente caduta dalla sedia, sbattendo la testa sul pavimento e, che, per questo motivo, in quel momento stava delirando.

I carabinieri però, fatto allontanare il figlio, hanno dapprima allertato il 118 per visitare l’anziana che, a un primo esame, oltre a essere psicologicamente scossa, mostrava evidenti rossori sul viso, quindi hanno ascoltato la sua versione dei fatti. La donna ha riferito ai carabinieri che il figlio, come già successo in passato, le aveva intimato di consegnargli l’intero importo della pensione percepita, circa 1.000 euro, insieme con alcuni monili in oro. Il suo rifiuto avrebbe causato la violenta reazione del figlio che l’avrebbe aggredita prendendola a schiaffi. Per il 53enne è stato disposto il divieto di avvicinamento alla parte offesa a meno di 500 metri.