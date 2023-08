AUGUSTA (SIRACUSA) – La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sull’incidente sul lavoro accaduto ieri in un’azienda ad Augusta. Un uomo è stato ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L’operaio è rimasto schiacciato da una lastra in cemento durante le operazioni di carico e scarico. Immediati i soccorsi da parte dei colleghi e il trasferimento a Catania.