Rubano nelle auto in sosta alla Plaia

L’orario ideale è quello delle prime ore pomeridiane quando i turisti affollano le spiagge del litorale, lasciando di fatto incustodite le proprie autovetture con all’interno le valigie da viaggio. Sono partiti da qui i poliziotti di Catania che hanno deciso di appostarsi sul litorale della Plaia dove hanno avuto modo di seguire i movimenti di due catanesi, rispettivamente di 27 e 25 anni, i quali sono stati colti in flagranza. I due giunti a bordo di una vettura noleggiata, ovviamente ignari della presenza degli agenti, hanno cominciato un lungo giro di perlustrazione alla ricerca del veicolo che contenesse il maggior numero di bagagli.

Durante la loro ricerca, hanno adocchiato una famiglia di vacanzieri che stava parcheggiando nei pressi di un camping per recarsi in spiaggia dove trascorrere alcune ore di relax. Approfittando di questa favorevole circostanza, i malviventi si sono così organizzati: mentre uno è rimasto all’interno del veicolo pronto per scappare, l’altro forzava la serratura del veicolo in sosta. Dopo aver aperto il mezzo, ha preso valigie e zaini infilandoli di tutta fretta nell’auto guidata dal complice per poi allontanarsi.

Ed è a questo punto che i poliziotti hanno bloccato i due, trovati in possesso della refurtiva, poi riconsegnata ai proprietari e li hanno posti ai domiciliari finché ne è stato convalidato l’arresto.