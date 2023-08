Riposto, chiede rimborso e distrugge tabaccheria

RIPOSTO (CATANIA) – Un sessantenne è stato arrestato per tentata estorsione e danneggiamento. A sollecitare l’intervento dei carabinieri è stato il titolare di una rivendita di tabacchi che all’apertura aveva notato la presenza dell’uomo che si aggirava nei pressi dell’esercizio commerciale. Lo stesso è poi entrato in tabaccheria pretendendo il rimborso di 5 euro per un pacchetto di sigarette, a suo dire non consegnato dall’erogatore automatico. Le richieste si sarebbero fatte man mano più pressanti ed aggressive, tanto che il tabaccaio, dopo aver tergiversato nel tentativo di visionare i filmati della videosorveglianza, è stato costretto a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo ha rotto il vetro che separa i clienti dalla ricevitoria e lanciato un espositore di occhiali da sole contro il titolare della tabaccheria. Finito ai domiciliari, dopo tre giorni, è stato arrestato per evasione, visto che i carabinieri lo hanno notato in una panchina di via della Regione, a Sant’Alfio.