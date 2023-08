“Rimuovere subito i manifesti di Pandetta”

CATANIA – “Rimuovere i manifesti comparsi a Catania per il lancio del nuovo album Cella 5 del cantante Niko Pandetta e verificare come sia stato possibile rilasciare una concessione pubblicitaria, in spazi insistenti su suolo pubblico, a un pregiudicato per di più in stato di detenzione”. A scriverlo in una lettera inviata al sindaco di Catania, Enrico Trantino, è il deputato di SdC Ismaele La Vardera. Il parlamentare esprime “sdegno e preoccupazione” ricorda che Pandetta “è detenuto presso il carcere di Siracusa e nipote del boss catanese Salvatore Turi Cappello”. “Con l’intento di preservare l’onorabilità e l’integrità della città e dei cittadini che rappresenta – scrive La Vardera al sindaco – le chiedo di intervenire sin da subito rimuovendo i manifesti di questo soggetto, qualora presenti ancora per le vie di Catania”. E “di approfondire la vicenda con la ditta gestore del servizio”, conclude il deputato.