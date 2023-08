Torna in libertà Angelo Monaco, 66 anni, di Noto, in provincia di Siracusa. Dalla Direzione distrettuale antimafia è considerato il reggente della cosca Trigila di Noto. Monaco è stato condannato a 13 anni di reclusione nel procedimento penale scaturito dall’operazione Vecchia Maniera su estorsioni e droga. In attesa del pronunciamento della Cassazione, per decorrenza dei termini, è stato rimesso in libertà.