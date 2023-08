Rapina violenta nella villa, scovati i catanesi

SIRACUSA – Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri di Siracusa per una violenta rapina con sequestro in una villa della zona Fanusa Arenella nel gennaio scorso. I malviventi, tre catanesi e un siracusano, armati e con il volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzione e aggredito uno dei figli del proprietario e la fidanzata; i due sono stati immobilizzati con delle fascette in plastica e imbavagliati con del nastro adesivo.

Quindi i banditi li hanno minacciati con le armi per farsi indicare il luogo in cui erano custoditi soldi e gioielli. Dopo aver messo la casa a soqquadro, i quattro si sono impossessati di oggetti di valore e di una cassaforte di grandi dimensioni, caricata nel portabagagli dell’auto (risultata poi rubata). Il proprietario è riuscito a liberarsi e a dare l’allarme, consentendo ai carabinieri d’intercettare poco dopo l’auto in fuga. E’ nato un inseguimento che si è concluso in una rimessa di barche, dove i rapinatori si sono dileguati a piedi abbandonando la macchina con la cassaforte. Nella fasi concitate uno dei quattro ha lasciato il passamontagna e i guanti, così è stato possibile identificarlo tramite il Dna e risalire poi agli altri complici. Recuperata la refurtiva.