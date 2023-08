Quaini per Tabbiani

Anche Alessandro Quaini è a tutti gli effetti un giocatore del Catania. Come anticipato giorni fa, così come per Di Carmine, la società etnea ha perfezionato – e adesso anche ufficializzato – l’ingaggio in rossazzurro del giocatore fortemente voluto dal tecnico Tabbiani, che lo scorso anno lo ha allenato al Fiorenzuola.

Nato a Cremona, 24 anni, scuola Genoa, Quaini ha giocato con Fondi, Pro Piacenza, Renate, Albinoleffe, Monopoli e Fiorenzuola in C (102 presenze) e con il Pisa in B (13 presenze). Il nuovo acquisto del Catania, schierato in passato sempre a centrocampo, nella scorsa stagione è stato utilizzato da Tabbiani come difensore centrale. L’allenatore rossazzurro lo ha espressamente chiesto alla dirigenza ritenendolo elemento essenziale per il proprio gioco, basato sulla costruzione dal basso della manovra.