Problemi per chi vola, il Palermo alla fine parte

Giornata difficile per chi vola sull’Italia, tra maltempo e problemi tecnici. A farne le spese anche la squadra di calcio del Palermo: il charter che avrebbe dovuto portare i rosanero a Reggio Emilia, in vista della partita di Serie B con la Reggiana di domani sera al Città del Tricolore Mapei Stadium, è rimasto a terra all’aeroporto di Punta Raisi. I giocatori e lo staff, che erano tutti già imbarcati, sono stati fatti scendere. A causare lo stop al volo problemi tecnici comunicati dalla centrale di controllo del traffico aereo nazionale a Roma. Solo quando sono stati riparati i guasti la squadra è partita.

I guai tecnici stanno avendo ripercussioni su larga scala su gran parte dei voli nazionali. La situazione del maltempo è seria: violenti nubifragi a Genova, Trieste, Milano. Allerta rossa in parte della Lombardia, a Venezia torna l’acqua alta, tempesta di fulmini in Sardegna. I problemi ci sono anche all’estero: un guasto ha colpito i sistemi di controllo del traffico aereo del Regno Unito e i ritardi si stanno accumulando. Sono state applicate restrizioni ai voli per garantire la sicurezza.