Popovic firma

Un australiano nel Catania targato Pelligra. Gabriel Popovic è un giocatore rossazzurro. Aggregato al gruppo già da diversi giorni e autore ieri di una bella doppietta nel test con il Calatabiano, l’attaccante ventenne ha firmato il contratto che lo lega alla società etnea. Nato a Westminster, in Inghilterra, nel 2003, ma naturalizzato australiano, Popovic si è formato con il Western Sydney Wanderers, debuttando poi con il Perth Glory, ad appena 16 anni, in A-League, nella coppa nazionale e nell’Afc Champions League. Nel 2021 approda al Rudeš, in Croazia, e nel 2022-23 contribuisce alla promozione nella massima serie con due reti in otto partite. Al suo attivo ha anche 5 gol in 8 gare disputate con la nazionale under 20 dell’Australia. Attaccante d’area ben strutturato (188 centimetri), Popovic va a fornire un’opzione in più per il ruolo di centravanti insieme con Sarao, in attesa del colpo finale di mercato che nei piani della società riguarderà proprio il numero 9 titolare.