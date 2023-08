Palermo, primo squillo

REGGIO EMILIA – Prima vittoria in campionato per il Palermo che, seppur in maniera non brillantissima, sfrutta l’uomo in più nella ripresa e si prende i 3 punti.

Non si direbbe, ma il primo tempo è tutto a marchio Reggiana, dal gol ospite in poi. La rete è di Lucioni al 7′: angolo di Insigne, Lund calcia e Bardi si oppone alla grande, ma il più lesto è il difensore rosanero che insacca. Pettinari respinge sulla linea, anzi no: con l’aiuto del Var arriva il (giusto) responso, la palla era entrata.

La Reggiana cresce e ci prova ripetutamente con Pieragnolo, Girma, Vergara e Portanova, oltre che con Rozzio da corner, ma la mira non è precisa. Il calcio non perdona, e poco prima dell’intervallo il Palermo costruisce una delle altre poche azioni offensive del 1° tempo: Di Mariano lancia Segre verso la porta, Marcandalli lo tocca da dietro e per l’arbitro è rosso e punizione.

Nella ripresa pari granata con Lanini dopo un corner, e subito dopo nuovo gol del Palermo di testa con Segre (foto Palermo Fc). All’ultimo secondo gol di Soleri: è tris e festa rosanero.

REGGIANA-PALERMO 1-3

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi 6; Libutti 6, Rozzio 5.5, Marcandalli 4.5, Pieragnolo 6.5 (35′ st Nardi sv); Kabashi 5.5, Bianco 6.5, Portanova 6.5 (17′ st Lanini 7); Vergara 6.5 (44’pt Romagna 6.5), Girma 6 (17′ st Varela 5.5); Pettinari 5.5 (35′ st Fiamozzi sv). In panchina: Sposito, Satalino, Cigarini, Shaibu, Sampirisi, Cavallini. Allenatore: Nesta 5.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju 5.5, Lucioni 6.5, Ceccaroni 6, Lund 5.5 (26′ st Aurelio 6); Segre 7.5 (45′ st Stulac sv), Gomes 6.5, Vasic 5.5 (26′ st Henderson 6); Di Mariano 7 (35′ st Valente 6.5), Brunori 5.5 (45′ st Soleri 7), Insigne 5.5. In panchina: Desplanches, Nespola, Jensen, Mancuso, Marconi, Nedelcearu, Damiani. Allenatore: Corini 6.5.

ARBITRO: Tremolada di Monza 5.5.

RETI: Lucioni 7′ pt; Lanini 20′ st, Segre 26′ st, Soleri 50′ st.

NOTE: spettatori 10.374 (1411 da Palermo). Espulso: Marcandalli, al 42′ pt, per fallo su chiara occasione da rete. Ammoniti: Rozzio, Romagna, Kabashi. Angoli: 4-3. Recupero: 4′; 5′.