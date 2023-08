PALERMO – Ha minacciato di fare saltare in aria l’abitazione, affermando di avere bidoni di benzina da incendiare. Un 27enne si è barricato in casa in corso dei Mille a Palermo. Sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili del fuoco. A chiamare l’intervento delle forze dell’ordine sono stati i residenti allarmati per le urla del giovane che ha minacciato di farla finita. Gli agenti sono riusciti ad aprire la porta e bloccare il giovane che si trovava alla porta. I sanitari del 118 lo hanno portato all’ospedale Civico.