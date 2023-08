PALERMO – Nella stessa sera ha messo a segno quattro furti e ne ha tentato un quinto. A finire in manette è stato un uomo di 61 anni arrestato dalla polizia, aveva ancora con sé quanto aveva rubato nelle abitazioni, tra cui soldi, orologi e gioielli. I colpi in via Giuseppe Alessi e in via Marchese di Villabianca. L’allarme è stato lanciato quando l’uomo stava cercando di rubare nel quinto appartamento. I condomini hanno chiamato la sala operativa del 112. Sono arrivate le volanti che hanno bloccato il ladro con uno zaino e la refurtiva di 15 mila euro. L’indagato è stato arrestato nel corso dei controlli è emerso che nei suoi confronti c’era un provvedimento del giudice di aggravamento della misura dai domiciliari al carcere. L’uomo si era reso irreperibile per evitare di finire in cella.