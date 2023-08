PALERMO – La polizia ha sventato un furto in un negozio di abbigliamento in via Francesco Lo Jacono. Sono stati arrestati due palermitani di 37 e 53 anni ed è stata recuperata la refurtiva. Nel corso dei controlli gli agenti hanno notato i due uomini nei pressi della vetrina con un asta di legno. I due sono stati arrestati e uno di loro aveva già la misura cautelare di obbligo di dimora a Palermo con divieto di allontanarsi dal proprio domicilio nelle ore serali e notturne. Per non subìre un aggravamento della pena aveva fornito false generalità.