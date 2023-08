Forestali e vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento in diversi incendi in Sicilia. I roghi sono divampati a Niscemi (Cl) in contrada Stizza, Polizzi Generosa (Pa), Castellammare del Golfo Seno di Guidaloca (Tp), Belpasso (Ct) in contrada Davara, Caltagirone (Ct) in contrada Croce, a Giarre (Ct), in contrada Miscarello, a Enna in contrada Parisi e Piazza Armerina (En) in contrada Cresta del gallo in contrada piano Cannata, Nicolosi (Ct) in contrada Monte Arso, a Porto Palo di Capo Passero (Sr) in contrada Cugni a Cattolica Eraclea (Ag) in contrada Stagnone, a Favara (Ag) nei pressi di via Darwin, a Villafranca sicula (Ag) nei pressi del campo sportivo.