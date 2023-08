I carabinieri di Paceco hanno arrestato, Michele Alcamo, 50 anni per scambio elettorale politico mafioso. Il provvedimento è stato emesso dall’ufficio esecuzioni penali di Palermo. L’uomo è stato condannato a 3 anni di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e deve ancora scontare 11 mesi in carcere. Con l’operazione Scrigno i militari avevano eseguito nel mandamento mafioso di Trapani 25 misure cautelari. Gli indagati erano accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, scambio elettorale politico mafioso, trasferimento fraudolento di valori, estorsione, danneggiamento e altro. Gli investigatori hanno fatto luce sui rapporti tra mafia e politica in provincia, documentando il ruolo dei mafiosi nelle elezioni regionali dell’autunno del 2017. I boss avrebbero procurato voti ai loro candidati.