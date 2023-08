Operai trovano ossa umane durante lavori

PALERMO – Sono state trovate ossa umane in uno scavo ai Cantieri navali di Palermo. Il ritrovamento durante i lavori in un locale in disuso, prima adibito a infermeria, che si trova non lontano dal varco Colombo che si trova in via Francesco Crispi. A segnalarlo sarebbero stati gli operai che, per conto di una ditta privata, stavano bucando il pavimento con un martello pneumatico.

Alla luce del ritrovamento i lavori sono stati temporaneamente sospesi e sono intervenuti gli agenti di polizia per un sopralluogo con la Scientifica. Le ossa, un teschio e altre ossa lunghe, sono state repertate e inviate all’Istituto di medicina del Policlinico. Saranno eseguiti gli esami per datare quanto rinvenuto. Non si esclude però che possano trovarsi lì da molto tempo e che siano i resti umani seppelliti in una vecchia necropoli punica.