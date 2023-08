Oltre duemila migranti nell’hotspot di Lampedusa

AGRIGENTO – Quattro sbarchi con complessivi 155 sudanesi, somali, ivoriani, egiziani, nigeriani, e guineani, sono stati registrati durante la notte, a Lampedusa. A soccorrere le carrette, tutte salpate da Sfax in Tunisia, è stata la motovedetta Cp310 della Guardia costiera. Ieri sull’isola c’erano stati 14 approdi con un totale di 531 persone. Anche i nuovi arrivati sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola, dove ci sono 2.278 ospiti. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, fra poco la polizia inizierà a scortare, a piccoli gruppi, verso il porto 600 nordafricani che verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. Stessa destinazione per i 150 che verranno invece spostati in serata. Ieri, cercando di alleggerire le presenze nell’area di pre-identificazione del porto Empedoclino, i trasferimenti da Lampedusa erano stati sospesi dal prefetto.

UN PIANO PER ALLEGGERIRE PORTO EMPEDOCLE. Verranno trasferiti tutti entro il primo pomeriggio, e sono oltre 1.200, i migranti che si trovano nell’area di pre-identificazione creata a Porto Empedocle. La Prefettura di Agrigento è riuscita a trovare 23 pullman per consentire lo spostamento dei migranti, fra cui donne e bambini, verso strutture d’accoglienza della Sicilia e dell’intera penisola. L’area resterà sgombera per poco perché in serata è previsto l’arrivo dei circa 600 migranti che la polizia sta trasferendo dall’hotspot al porto di Lampedusa dove verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy. Nell’area di pre-identificazione del porto Empedoclino, lunedì sera, ci sono stati momenti di caos e si è rischiata una rivolta durante la distribuzione, da parte di operatori e volontari della Croce rossa, di panini e bottigliette d’acqua. Ieri, per stemperare gli animi, il vice prefetto Gabriele Barbaro, ha organizzato una partitella di calcio con i giovani nordafricani presenti nell’area.