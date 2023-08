VITTORIA (RAGUSA) – Perquisendo la casa del 31enne S. S. a Scoglitti i carabinieri hanno trovato una pistola a salve clandestina, illecitamente modificata. L’arma era nascosta in bagno all’interno di una trousse. Era in grado di esplodere munizioni letali di calibro 6,35 e aveva un caricatore già inserito con 7 munizioni all’interno. In un ripostiglio sono poi saltate fuori ulteriori 15 cartucce, sempre calibro 6,35. Il giovane è finito agli arresti domiciliari.