In via Capo Passero mini arsenale con due mitra

CATANIA – Scoperto un mini arsenale durante controlli della Polizia di Catania, commissariato di Nesima. In via Capo Passero, al piano quinto di uno stabile, ben nascosti, sono stati trovati 6 pistole semiautomatiche di vario calibro tra cui due calibro 7,65 (una con il colpo in canna), una calibro 9, una calibro 45 e un revolver calibro 38 special, 2 mitra AK47, un fucile, 1.137 munizioni di vario calibro, un silenziatore, un rilevatore di segnale e un disturbatore di segnale. Scoperti anche 202 involucri con crack e cocaina pronti per la vendita. Sono in corso accertamenti per rintracciare chi avesse la disponibilità delle armi e per verificare se qualcuna di loro sia stata utilizzata per commettere fatti delittuosi.

Ancora, si è proceduto al sequestro di un’attività abusiva commerciale di parrucchiere, realizzata, senza alcuna autorizzazione, sul suolo pubblico con relativo scarico illegale delle acque reflue nel sottosuolo: la titolare è stata denunciata per invasione di terreni pubblici e abuso edilizio oltre che essere stata multata. Inoltre, un soggetto è stato denunciato per gestione illegale di rifiuti speciali, tra cui Eternit, e abuso edilizio poiché sorpreso a realizzare un piano superiore in modo abusivo senza preoccuparsi del relativo smaltimento dei rifiuti che erano riposti per terra senza alcuna copertura e in modo tale da creare potenziale danno all’ambiente.

Effettuati infine controlli nei confronti dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, elevate 10 sanzioni al codice della strada con ritiri di patente e sequestro di auto. Ispezioni pure nei b&b, uno dei quali sanzionato per difformità in ordine al numero delle stanze dichiarate.