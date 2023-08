MILAZZO (MESSINA) – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per domare un incendio che ha coinvolto un deposito di bevande, nelle vicinanze dell’ospedale. In azione anche una squadra del distaccamento volontario di Villafranca, due autopompe, un autobotte e due pick-up con modulo antincendio. E’ in corso la bonifica e la messa in sicurezza dei locali interessati dalle fiamme.