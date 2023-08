PALERMO – “Sono stanca mi state portando alla morte. Io stessa anche senza questi commenti non ce la faccio più. Non ho voglia di lottare né per me né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così”. E’ lo sfogo della 19enne stuprata a Palermo da 7 ragazzi a luglio. La vittima commenta così su Instagram un post in cui la si accusa di aver acconsentito al rapporto con il gruppo di stupratori. “Non serve a nulla continuare – aggiunge – pensavo di farcela ma non è così. Se riesco a farla finita porterò tutti quelli che volevano aiutarmi sempre nel mio cuore”. Il post è stato scritto in risposta a un commento in cui si dice che la ragazza era consenziente.