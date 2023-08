MESSINA – È stato ritrovato morto il giovane di 22 anni scomparso in mare a Messina. Il suo corpo è stato avvistato dai sommozzatori dei carabinieri a pochi metri dalla riva della spiaggia del Ringo. Il ragazzo, di nazionalità ivoriana, si era tuffato assieme ad amici per una nuotata facendo perdere le proprie tracce dopo pochi minuti. Nelle ricerche erano stati impegnati per tutto il pomeriggio anche i vigili del fuoco e le motovedette della capitaneria.