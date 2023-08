Messina, in giro in bici con la droga negli slip

MESSINA – I carabinieri di Messina hanno arrestato un 34enne, già noto alle forze dell’ordine, per produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante controlli del territorio, i militari hanno notato un uomo in sella a una bicicletta elettrica, il quale, alla vista della pattuglia, ha invertito velocemente il senso di marcia, come se volesse evitare un eventuale controllo. Subito bloccato e perquisito, il 34enne è stato trovato con indosso 6 grammi di marijuana nascosti negli slip. I militari hanno esteso la perquisizione in casa, durante la quale hanno trovato oltre 20 grammi di marijuana e quattro piante di cannabis, coltivate in una piccola serra artigianale realizzata all’interno di un mobile, attrezzata con impianto di irrigazione e di ventilazione, oltre a una lampada per il mantenimento del calore. Il 34enne è stato posto agli arresti domiciliari.