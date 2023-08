MESSINA – E’ stato trasportato in codice rosso al Policlinico il pedone investito questa mattina, intorno alle 7, da un motocarro in via la Farina, all’altezza dell’Atm. Sul posto, oltre al personale del 118, sono arrivati carabinieri e polizia municipale che stanno effettuando le indagini per accertare responsabilità.