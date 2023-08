MENFI (AGRIGENTO) – Sarebbe morto per un malore da almeno 10-12 giorni Calogero Fratantoni, un uomo di 66 anni di Menfi ritrovato senza vita nella cucina della sua abitazione, in via Blandina, nel centro del comune belicino. I carabinieri, con l’aiuto dei vigili del fuoco, hanno forzato la porta d’ingresso dell’appartamento. Da giorni Fratantoni, che viveva da solo, non si vedeva in giro. E’ stato il sindaco Vito Clemente a rivolgersi ai militari dell’arma richiedendo un loro intervento.