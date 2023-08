MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – E’ stato aggredito da uno sconosciuto con calci e pugni in spiaggia a Mazara del Vallo per futili motivi. Un uomo di 34 anni si è presentato in caserma dai carabinieri per presentare denuncia contro l’aggressore. I militari grazie ad alcuni testimoni e le immagini riprese dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona sono riusciti a risalire all’aggressore un uomo di 30 anni che è stato denunciato per lesioni personali. La vittima era stata trasportata in ospedale. La prognosi era di oltre 30 giorni.