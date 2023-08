Mascalucia, evade e tenta furto nella scuola

MASCALUCIA (CATANIA) – I carabinieri di Mascalucia hanno denunciato un mauriziano di 39 anni per evasione e tentato furto in un istituto privato di formazione. Pur essendo fuori dal paese per le ferie estive, i responsabili stavano visionando da remoto le telecamere della struttura e hanno notato un uomo all’interno, intento a scassinare i distributori automatici di bevande per appropriarsi del denaro. Una pattuglia è arrivata subito sul posto e ha colto sul fatto il 39enne mentre si trovava dentro un ufficio e stava frugando in alcuni cassetti. Accanto a lui i militari hanno trovato anche degli arnesi dello scasso. Nelle tasche aveva 50 euro appena sottratti. Quando i carabinieri lo hanno portato in caserma hanno scoperto che era agli arresti domiciliari per un furto.