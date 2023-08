Lo sbarco dei mille alla festa abusiva

TERRASINI (PALERMO) – Una festa abusiva con mille persone è stata interrotta dai carabinieri della stazione di Terrasini in una villa. I militari hanno denunciato tre persone per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, trattenimenti danzanti in assenza di licenza e somministrazione non autorizzata di alimenti e bevande. Nel corso dei controlli durante la notte di ferragosto è stata bloccata una festa da ballo in una villa, pubblicizzata sui social. Il deflusso dei numerosi partecipanti si è svolto con ordine.