Libera cane incatenato e viene picchiato

MONREALE (PALERMO) – Ha denunciato ai carabinieri di essere stato aggredito e picchiato a colpi di catena a Monreale per aver tentato di liberare un cane legato con una corda cortissima a una ringhiera e lasciato lì sotto il sole cocente. Piero Faraci, attivista animalista dell’associazione Humanitas, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia e sarebbe stato dimesso con qualche giorno di prognosi. Faraci dopo avere ricevuto alcune segnalazioni si è recato nel centro storico di Monreale e ha visto che il cane era maltrattato. Ha documentato le condizioni dell’animale con alcune foto e chiesto al proprietario di legarlo con una corda più lunga in modo tale che potesse cercare un po’ d’ombra. Il proprietario sarebbe uscito con una catena e avrebbe iniziato a picchiare Faraci. Solo l’arrivo di alcuni parenti dell’aggressore ha evitato il peggio. Sono in corso le indagini dei carabinieri per verificare il racconto dell’attivista.