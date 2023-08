LEVANZO – I sanitari del 118 hanno soccorso una villeggiante di 28 anni di Castellammare del Golfo rimasta infortunata nell’isola di Levanzo. Il pilota dell’elisoccorso è riuscito ad atterrare in una piccola spiaggietta nella zona di Calaminnola e ha così evitato che la giovane fosse spostata fino alla piazzola di atterraggio piuttosto lontana. In questo modo la donna è stata medicata e portata in ospedale al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. In questo modo sono stati ridotti al minino gli spostamenti. L’intervento è stato coordinato dalla sala operativa di Palermo coordinato dal responsabile Marco Palmeri con il direttore del 118 bacino Palermo e Trapani Fabio Genco.