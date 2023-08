“Le macchine sfrecciano nel buio più totale”

“Vorrei denunciare la completa mancanza di illuminazione in via Renato Randazzo a Siracusa”. Il lettore Marco Miraglia segnala una situazione “che ormai si protrae da mesi”.

“Tutti gli organi competenti sono stati informati – spiega -, ma nessuno si è permesso di fare qualcosa. I marciapiedi al buio sono delle vere e proprie trappole, le siepi ormai cresciute come veri e propri alberelli rendono difficile il transito dei pedoni, non oso nemmeno immaginare come potrebbe usufruirne un disabile in carrozzina. Chi osa attraversare la carreggiata deve essere veramente coraggioso, visto il lungo rettilineo le auto sfrecciano a velocità sostenuta nel buio più completo. Prima o poi, ma credo prima che poi, qualcuno si farà davvero male. Si parla tanto di prevenzione degli incidenti, peccato che sono e restano solo chiacchiere al vento”.

Inviate le vostre segnalazioni a [email protected] o tramite il nostro account ufficiale su Facebook