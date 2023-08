Le code, la spazzatura, il megafono: ma per Salvini ‘aeroporto verso normalità’

CATANIA – Passeggeri ammassati all’esterno accanto a cumuli di spazzatura, in attesa di qualcuno che esca a chiamare i voli col solito megafono. File lunghissime anche all’interno, gestite solo da quattro sportelli del Terminal C. Bagagli imbarcati soltanto su due nastri. La situazione all’aeroporto di Catania anche stamattina è esasperante, come negli ultimi venti giorni, dopo l’incendio del 16 luglio.

Eppure secondo Matteo Salvini, ministro dei Trasporti, “Fontanarossa va verso il rapido ritorno alla piena operatività”. Salvini esprime “soddisfazione e sollievo” e ringrazia “tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere questo risultato. Lo scalo etneo riprenderà al più presto a garantire il passaggio di 40 mila viaggiatori al giorno”.