Lavoro nero e sporcizia, multe a due locali catanesi

CATANIA – Nell’ambito dell’operazione ‘Buona Estate Sicura’, i carabinieri di Catania, supportati dai colleghi del 12° Reggimento Sicilia e dai militari del Nas e del Nil, hanno effettuato controlli in diverse attività commerciali per contrastare il fenomeno del lavoro in nero. Il titolare di un risto-pub in piazza dell’Indirizzo, un 48enne catanese, è stato denunciato per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, contestandogli anche l’impiego di 3 lavoratori in nero e la carenza di condizioni igienico sanitarie del locale adibito a deposito alimenti. Al 48enne sono state elevate sanzioni per circa 6.000 euro. Denunciato anche un marocchino di 47 anni, titolare di un locale di via Galermo, responsabile di aver impiegato un lavoratore in nero: anche per lui sanzione di circa 5.000 euro.