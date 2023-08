Lavoratori in nero, multe salate a Catania

CATANIA – I carabinieri hanno fermato una 48enne e un 52enne, rispettivamente amministratore unico di una società impiegata nell’attività di panificazione di via Stazzone e titolare di una ditta individuale di noleggio auto di via Fava, entrambi per aver omesso di sottoporre i lavoratori dipendenti ai previsti controlli sanitari e per i quali è scattata una multa complessiva di 2.457 euro.

Ai due sono state inoltre applicate sanzioni amministrative pari a 12.600 euro e contestuale recupero dei contributi previdenziali e assistenziali per 2.400 euro, per aver impiegato tre lavoratori in nero, tra cui un operaio sottoposto a misura alternativa alla detenzione, con autorizzazione al lavoro. Per di più, a carico della donna è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, con una sanzione di 2.500 euro.

Nello stesso contesto i carabinieri hanno controllato due stabilimenti balneari di viale Kennedy, adottando nei confronti del titolare di una delle due strutture un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, per aver impiegato alcuni lavoratori in nero, con conseguente sanzione di 7.600 euro, più l’accessoria di 2.500 euro.