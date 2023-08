“Lampedusa non può ricevere altri migranti”

LAMPEDUSA – Continua a tenere banco la questione migranti e l’eccessivo numero di sbarchi sull’isola che sta creando difficoltà nell’accoglienza. Il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, interviene sulle polemiche dopo che alla nave ong Ocean Viking e ai 438 extracomunitari a bordo è stato assegnato come porto Genova: “Il messaggio importante che le ong comprendano è che non farle attraccare a Lampedusa non significa voler fare loro un danno o creare ulteriori problemi. Significa – dice – soltanto che Lampedusa ora, come anche nel recente passato, non è assolutamente in grado di ricevere altri profughi. Significa dire con chiarezza che portare ulteriori persone implica un trattamento non adeguato”. Ieri, con 65 approdi, sono arrivate 1.918 persone; oggi, dopo 29 sbarchi, 1.116. E intanto sono 3.372 i migranti, fra cui 249 minori non accompagnati, ospiti dell’hotspot di Lampedusa da dove sono state già trasferite con il traghetto per Porto Empedocle 721 persone.

E il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino, dopo le decine di sbarchi degli ultimi giorni ha lanciato un accorato appello: “A fronte dei numeri che stiamo avendo in queste ore, il governo deve fare una seria riflessione su quanto sta succedendo. Non ho capito quale sia la strategia del ministero dell’Interno non per fermare, quanto per fronteggiare gli sbarchi di migranti. E qual è la strategia del ministero per aiutare quest’isola”. Il sindaco prosegue: “A gennaio ci era stata garantita e promessa una nave che avrebbe dovuto fare la spola con la terraferma. Ad oggi questa nave – ha spiegato Mannino – non è in servizio e io non posso accettare che lo Stato italiano non sia in grado di trovare una nave da destinare a questo scopo, così come non posso accettare che non si trovi un’area dove raccogliere i barchini, molti dei quali lasciati alla deriva dopo i soccorsi, che devastano il territorio e creano problemi ai pescatori. Chiedo immediate risposte alle questioni poste nella dichiarazione dello stato d’emergenza per immigrazione. Il Governo – ha concluso Mannino – non può più perdere tempo”.