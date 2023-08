Lampedusa, arrivi e trasferimenti senza sosta

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Sono 294 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa dove ieri sera c’è stato uno sbarco di 34 bengalesi ed egiziani che viaggiavano su una barca di legno di 8 metri salpata da Zwara in Libia. A bloccare il natante è stata la motovedetta G 206 della Guardia di finanza. Ieri dall’isola erano stati trasferiti con un volo aereo per Bergamo e con il traghetto di linea Cossyra che è giunto a Porto Empedocle complessivamente 286 migranti. A Porto Empedocle, all’alba, sono state sbarcate le 111 persone, di cui 108 minori non accompagnati.