LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato ripescato al largo di Lampedusa dai militari della guardia di finanza. La salma è stata trasbordata sulla motovedetta Cp327 della capitaneria che l’ha già portata al molo Favarolo. Non è chiaro per quanto tempo il cadavere sia stato in acqua, spetterà adesso all’ispezione cadaverica stabilirlo.