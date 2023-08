Inseguimenti per 4 mesi: Vanina Guarrasi lascia Catania

CATANIA – Dopo quattro mesi di “indagini” e inseguimenti a sirene spiegate, lascia Catania il cast della serie tv Mediaset “Vanina Guarrasi”, con Giusy Buscemi, diretta da Davide Marengo e tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia. La Palomar prima di partire ha raggiunto Palazzo degli Elefanti per ringraziare il sindaco per l’accoglienza. “Abbiamo effettuato riprese in tantissimi luoghi di Catania, dai più iconici ai meno noti, dando grande risalto alla città e al suo territorio – hanno sottolineato i rappresentanti Palomar – e abbiamo anche trovato un riscontro favorevole dei cittadini. Speriamo di poter tornare presto a usufruire del vostro supporto per nuovi lavori”.

Gli episodi andranno in onda su Canale 5 nel 2024. “Credo molto – ha detto Enrico Trantino – nella capacità di cinema e fiction di valorizzare luoghi e culture. Io stesso con la mia famiglia ho programmato spesso viaggi ed escursioni seguendo itinerari suggeriti da un film o una serie televisiva. Il vostro lavoro va assolutamente in questa direzione e non vediamo l’ora di riscoprire la nostra Catania insieme con tanti telespettatori attraverso il vostro racconto”.